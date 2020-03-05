Со сменой поколений модель стала больше, комфортнее и экологичнее.

Audi презентовала первую, основную версию A3 – хэтчбек. За ним последуют универсал, седан, купе, кабриолет и горячие модификации.

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Со сменой поколений A3 немного прибавила в габаритах: колесная база осталась практически неизменной и составляет 2,64 метра, а длина выросла на 3 см и теперь составляет 4,34 м. Специалисты Audi поработали над улучшением шумоизоляции кузова, в том числе за счет оптимизации аэродинамики кузова.

Новую A3 предложат с двумя вариантами подвески с адаптивными амортизаторами. Режимы “спорт” и “комфорт” теперь будут иметь более заметную разницу в настройках, в частности, дорожный просвет будет меняться, в зависимости от выбранного режима. Базовая версия хэтчбека оснащается 16-дюймовыми колесами, опционально доступны диски размерностью до 19 дюймов.

В салоне Audi A3 2021 царит цифровой минимализм. Физических кнопок осталось совсем немного, большинство функций переложены на мультимедийный центр с 10,25-дюймовым экраном. Опционально доступен монитор 12,3 дюйма. Сам информационно-развлекательный комплекс стал в 10 раз мощнее и предлагает значительно больше возможностей для пользования онлайн-сервисами.

Расширенный список водительских ассистентов включает систему автопилот 2 уровня, способную контролировать автомобиль на магистрали на скоростях до 210 км/час.

Фото: Audi A3 Sportback 2021 / Audi

Базовыми моторами линейки A3 на старте продаж станут 150-сильный бензиновый турбомотор и 116-сильный дизель, позже появится трехцилиндровый агрегат с отдачей в 110 л.с., которым будут комплектовать самую доступную версию модели. Также в гамме будет 2-литровый дизель на 150 сил и мягкий гибрид на основе бензинового мотора, который добавит еще 12 л.с. мощности.

Позже линейка Audi A3 пополнится еще парой гибридов с отдачей в 218 и 245 л. с. Версия Audi S3 будет обеспечена 310-сильным двухлитровым турбомотором, а у хардкорной версии RS 3 будет мотор на 2,5 литра с отдачей около 400 л.с.

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