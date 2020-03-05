Зі зміною поколінь модель стала більшою, комфортнішою та екологічнішою.

Audi презентувала першу, основу версію A3 – хетчбек. За ним послідують універсал, седан, купе, кабріолет та гарячі модифікації.

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Зі зміною поколінь A3 трохи додала в габаритах: колісна база залишилася практично незмінною і становить 2,64 метра, а довжина зросла на 3 см і тепер становить 4,34 м. Спеціалісти Audi попрацювали над поліпшенням шумоізоляції кузова, в тому числі за рахунок оптимізації аеродинаміки кузова.

Нову A3 запропонують з двома варіантами підвіски з адаптивними амортизаторами. Режими “спорт” та “комфорт” тепер матимуть більш помітну різницю в налаштуваннях, зокрема, дорожний просвіт змінюватиметься, залежно від обраного режиму. Базова версія хетчбека оснащується 16-дюймовими колесами, опційно доступні диски розмірністю до 19 дюймів.

У салоні Audi A3 2021 панує цифровий мінімалізм. Фізичних кнопок залишилось зовсім небагато, більшість функцій перекладено на мультимедійний центр з 10,25-дюймовим екраном. Опційно доступний монітор 12,3-дюймів. Сам інформаційно-розважальний комплекс став у 10 разів потужнішим та пропонує значно більше можливостей для користування онлайн-сервісами.

Розширений список водійських асистентів включає систему автопілот 2 рівня, здатну контролювати автомобіль на магістралі на швидкостях до 210 км/год.

Фото: Audi A3 Sportback 2021 / Audi

Базовими моторами лінійки A3 на старті продажів стануть 150-сильний бензиновий турбомотор і 116-сильний дизель, пізніше з'явиться трициліндровий агрегат з віддачею у 110 к.с., яким комплектуватимуть найдоступнішу версію моделі. Також у гамі буде 2-літровий дизель на 150 сил та м’який гібрид на основі бензинового мотора, котрий додасть ще 12 к.с. потужності.

Пізніше лінійка Audi A3 поповниться ще парою гібридів з віддачею у 218 і 245 к.с.. Версія Audi S3 буде забезпечена 310-сильним дволітровим турбомотором, а у хардкорної версії RS 3 буде мотор на 2,5 літри з віддачею близько 400 к.с.

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