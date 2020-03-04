І силовою установкою на 120 кінських сил.

Fiat 500 змінив покоління і тепер буде виключно електрокаром – версій з ДВЗ у нього не буде. При цьому хетчбек зберіг свої пропорції та форми.

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Fiat 500e побудований на абсолютно новій платформі, з якою довжина і ширина машини збільшилися на 6 см, а колісна база – на 2 см. Впізнавані форми сітікара доповнює сучасна світлодіодна оптика. Всередині привертає увагу пара екранів: 7-дюймовий для приладів і 10,25-дюймовий для мультимедійного комплексу. Інтер’єр, як і зовнішність, зберіг естетику минулих поколінь, і навіть став ще стильнішим. Чого варті лише крісла, з прошивкою назви марки. Цей же декор повторюється на м’якому складаному даху електричного сітікара.

Найважливіші зміні для моделі криється під капотом та підлогою – це електромотор з віддачею у 87 кВт (118 к.с.) та акумулятор на 42 кВт*год. Мотор має три режими роботи: Normal, Range і Sherpa. Останній забезпечує максимальний запас ходу, жертвуючи динамікою та окремими функціями комфорту. Зарядити електрокар від розетки можна за 14 годин, настінний чарджер потужністю 7,4 кВт скорочує час до 6 годин, а суперчарджер на 85 кВт відновить запас енергії в акумуляторі на 80% за 35 хвилин.

Фото: Fiat 500e 2021 / Fiat

Fiat 500e вже доступний для замовлення у Європі, щоправда тільки у версії First Edition – перше видання буде дорожчим за звичайні версії моделі. Вартість такої комплектації становить 37 500 євро.

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