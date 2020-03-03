За габаритами новачок близький до Volkswagen Tiguan, а силову установку отримав від Golf GTE.

Не дивуйтесь, якщо вигляд Cupra Formentor здається знайомим – іспанці майже на сто відсотків втілили у серійній моделі концепт, представлений рівно рік тому.

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Прототип Formentor дебютував на Женевському автосалоні 2019 року, а прем’єра конвеєрної версії була запланована на цьогорічному автосалоні в Женеві, але його відмінили.

Cupra Formentor відноситься до класу компактних кросоверів, його колісна база становить 2680 мм, що порівняно Tiguan. А силова установка новинки вже знайома за представленими нещодавно гарячими новинками VAG: Golf GTE, Octavia RS iV та гібридним Cupra Leon.

Це означає, що продуктивність кросовера забезпечує 1,4-літровий турбомотор та електричний двигун з сукупною віддачею у 242-245 к.с. Новачку також буде доступна дволітрова “четвірка” потужністю у 310 сил. Динамічні характеристики кросовера Cupra поки не розкривають. Працювати обом силовим установкам належить з семиступінчатим роботом. Повнопривідна версія Formentor буде доступна лише у поєднанні з 2-літровим мотором.

Фото: Cupra Formentor / Cupra

Шасі кросовера забезпечили системою Dynamic Chassis Control з чотирма режимами роботи: Comfort, Sport, CUPRA та Individual. Старт продажів Formentor у Європі намічений на четвертий кварталі цього року, ціни поки не оголошені.

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