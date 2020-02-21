Іспанці відкрили для Cupra власну штаб-квартиру в Барселоні та одразу показали "першу модель марки".

Cupra Leon 2020 презентували одразу в семи версіях. Найпотужніший мотор і повний привід дістались тільки універсалу.

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Про самостійність Cupra іспанський бренд Seat заговорив ще два роки тому і з того часу поступово “набирає гравців у команду”. Усе, що є в лінійці Cupra сьогодні – модифіковані версії автомобілів Seat, а першим справді самостійним буде Leon. Хоча у Seat є свій Leon. Тим не менш, спеціалісти спортивної марки зробили усе можливе, аби максимально віддалити свого “Лева” від оригінального.

Як не дивно, не Німеччина, а Іспанія є найбільшим споживачем тюнінг-продукції у Європі. І новий Cupra Leon виглядає, неначе втілення усіх бажань шанувальників тюнінгу. Чого варті лише бронзово-чорні колісні диски на 18 та 19 дюймів! Особливо вигідно вони виглядають на тлі кузову кольору бетону. Агресивний обвіс та занижена підвіска додають хетчбеку й універсалу естетики стрітрейсера – не вистачає тільки підсвітки днища.

Базова версія Cupra Leon буде доступна з 2-літровим турбомотором потужністю в 245 коней – тим же, що працює під капотами Golf GTI та Octavia RS. Решта агрегатів також має відповідники в інших моделях VAG. Плагін-гібридна версія з позначкою eHybrid оснащується 1,4-літровим турбомотором на 150 к.с., електромотором на 115 к.с. (загальна потужність – 245 к.с.) та акумулятором з ресурсом 13 кіловат-годин, котрий забезпечує до 50 кілометрів пробігу на чистій електроенергії.

Фото: Cupra Leon 2020 / Cupra

Третім варіантом буде 300-сильний дволітровий турбомотор, доступний для обох типів кузову Cupra Leon. У Volkswagen він матиме відповідник у вигляді Golf GTI TCR. Найпотужніший, 310-сильний мотор та повнопривідна трансмісія дістануться тільки універсалу. Усі мотори поєднуються з коробкою передач DSG. 310-сильний Cupra Leon Sportstourer прискорюється до першої сотні менш, ніж за 5 секунд і розвиває максимальні 250 км/год (обмежено електронікою).

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Разом з цивільними Cupra Leon, іспанська марка презентувала пару бойових трек-карів. Перший з них – електричний e-Racer (обігрується слово eraser – зтирач) має електричну силову установку потужністю у 680 кінських сил і призначений для серії перегонів ETCR, в якій відстоюватиме честь марки і “стиратиме” суперників.

Фото: Cupra Leon Competicion TCR та Cupra Leon e-Racer / Cupra

Другий – ближчий до цивільних машин Cupra Leon, називається Leon Competicion TCR. Його продуктивність забезпечує модифікований 2-літровий турбомотор, віддачу котрого збільшили до 340 кінських сил. Автомобіль планують продавати клієнтам онлайн – це буде перша подібна практика для омологованих турінгових болідів. Доступ до замовлення виробник обіцяє відкрити у квітні.

І це ще не все. Виробник також презентував “Світ Купра” – лінійку фірмових аксесуарів. Вона включає лампу-ліхтарик Marset for CUPRA, дві моделі кросівок Mikakus for CUPRA, сонячні окуляри від TRAKATAN, сумки від L.G.R., а також легкий складаний велосипед від UNNO – усі колаборації створені з компаніями з Барселони.



Усі новинки можна буде побачити в Женеві, разом з серійною версією кросовера Cupra Formentor.

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