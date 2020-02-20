Автомобіль носить назву U6ion і незабаром повинен поповнити лінійку молодого автовиробника, зайнявши місце між U5 та U7ion.

У технічному плані новинка повністю повторюватиме першу модель марки – кросовер U5, однак буде більшою за розмірами і стильнішою, авдяки купеподібній формі.

Ткож цікаво: Bugatti показала три таємних гіперкара, котрі могли замінити Veyron

Нагадаємо, стартап Aiways з’явився за участі відомого інженера та дизайнера Роланда Гумперта, що дозволяє китайському бренду говорити про “німецьку якість” своїх автомобілів. Зі свого боку, Кен Окуяма забезпечує їх “високу естетику”, а ціла команда талановитих інженерів – технологічність. Aiways має амбітні плани з виходу на європейський ринок і тому свою чергову новинку презентує усьому світу саме в Женеві.



Фото: ескіз Aiways U6ion / Aiways

Фірма оприлюднила пару ескізів та деяку інформацію про Aiways U6ion. Прес-реліз повідомляє, що купеподібний кросовер з “гармонійним та хвилюючим дизайном” адресований молодій аудиторії і “втілює доступну високотехнологічність”.

Фото: Aiways U5 / Aiways

Саме з останнього випливає, що силові агрегати новинка запозичить у молодшої моделі U5, котра доступна в Китаї з 190-сильним електромотором і трьома версіями акумулятора. Батарея ємністю 53, 65 або 83 кВт*год забезпечує кросоверу максимальний запас ходу, відповідно, у 403, 503 або 623 кілометри (NEDC). При цьому коштує електричний кросовер відносно дешево: від 197 900 до 292 100 юанів, що еквівалентно 689 608 – 1 017 860 гривень.

Також цікаво: Номерний знак з текстом "Я БОГ" обійшовся у $150 000, але не власнику