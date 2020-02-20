Автомобиль носит название U6ion и вскоре должен пополнить линейку молодого автопроизводителя, заняв место между U5 и U7ion.

В техническом плане новинка полностью будет повторять первую модель марки – кроссовер U5, однако будет больше по размерам и более стильной, благодаря купеобразной форме.

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Напомним, стартап Aiways появился при участии известного инженера и дизайнера Роланда Гумперта, что позволяет китайскому бренду говорить о "немецком качестве" своих автомобилей. Со своей стороны, Кен Окуяма обеспечивает их "высокую эстетику", а целая команда талантливых инженеров – технологичность. У Aiways амбициозные планы относительно выхода на европейский рынок и поэтому свою очередную новинку представляют всему миру именно в Женеве.

Фото: эскиз Aiways U6ion / Aiways

Фирма обнародовала пару эскизов и некоторую информацию о Aiways U6ion. Пресс-релиз сообщает, что купеобразный кроссовер с "гармоничным и волнующим дизайном" адресован молодой аудитории и "воплощает доступную высокотехнологичность".

Фото: Aiways U5 / Aiways

Именно из последнего следует, что силовые агрегаты новинка позаимствует у младшей модели U5, которая доступна в Китае с 190-сильным электромотором и тремя версиями аккумулятора. Батарея емкостью 53, 65 или 83 кВт*ч обеспечивает кроссоверу максимальный запас хода, соответственно, в 403, 503 или 623 километра (NEDC). При этом стоит электрический кроссовер относительно дешево: от 197 900 до 292 100 юаней, что эквивалентно 689 608 – 1 017 860 гривен.

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