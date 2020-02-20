Наступником Veyron став Chiron – він був одним з чотирьох прототипів на розгляді у керівництва марки. Лише зараз Bugatti вирішила показати, від чого вона відмовилась п'ять років тому.

Bugatti Veyron випускався з 2005 по 2015 роки. Коли прийшов час для його заміни, на столі у босів марки лежало чотири проекти: GT Rembrandt, Veyron Barchetta, Atlantic та Chiron. Яким був вибір керівництва ми вже знаємо, а от побачити “забраковані” концепти Bugatti дозволила тільки зараз.

Дивіться також: Посуньтесь, панове Бугатті, Порше та Феррарі, настав час для нових людей і машин з іменем Цзінгер

Із чим пов’язаний такий “витік” інформації саме зараз – поки не ясно, однак 2020 рік французька марка оголосила “Роком Bugatti”, пообіцявши представити нову модель. І мова не про Chiron R, який покажуть у Женеві, а цілком самостійну новинку.

Фото: концепти Bugatti / Bugatti

Небачені концепти Bugatti традиційно несли в собі історичну спадщину. Передньомоторне купе GT Rembrandt було присвячено молодшому брату Етторе Бугатті – Рембрандту. Під його капотом планувалось розмістити 8-літровий W16 з чотирма турбінами потужністю в 1500 кінських сил. Окремі дизайнерські та технічні рішення цього концепта пізніше були використані для ексклюзивного гіперкара Bugatti La Voiture Noire.



Купе Atlantic створювалось з думкою про класичний Type 57SC Atlantic – надзвичайно елегантний автомобіль, котрий донині є окрасою будь-якого автошоу. Цей прототип фірма планувала презентувати публіці у Пеббл-Біч в 2015 році, однак саме тоді розгорівся скандал “дизельгейт” з материнською компанією Volkswagen і Bugatti була змушена відмовитись від своїх намірів. Передбачалось, що новий “Атлантік” оснащуватимуть “половиною мотора Veyron” – V8 з подвійним турбонаддувом. Цікаво, що серед ескізів можна побачити і версію з електричною силовою установкою.



Відкритий Veyron Barchetta більшість своїх компонентів та характеристики ділив з екстремальним Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Однак і цьому проекту не судилося втілитись у життя.

Також цікаво: Німецьке ательє Hofele вже встигло прокачати електричний кросовер Mercedes EQC і покаже його в Женеві