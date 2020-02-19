Гіперкар 21 століття, з характеристиками домінатора, ікона стилю – так описує Czinger 21C його промо-відео.

Лиш тиждень минув відтоді, як Кевін Цзінгер нагадав про себе анонсом гіперкара Czinger 21C, а зараз його вже можна добре роздивитись в офіційному рекламному відео, названо й характеристики.

Також цікаво: Спробуйте вимовити назву нового кросовера Volkswagen

Розбирайте собі на шпалери, беріть за приклад для наслідування, тому що Czinger 21C – нова ікона стилю. Так сказав Цзінгер. Не скупився автор проекту і на гучні заяви про інші якості машини, зводячи її в статус абсолюту у всьому. “Порушник правил і мисливець за рекордами”, поетично описує автомобіль офіційний прес-реліз. Слова підкріплені цифрами і вони дійсно хвилюючі. 1250 кінських сил з гібридної установки, 0-100 км/год за 1,9 секунди. Дизайн, звичайно, справа смаку, але карбон-алюмінієвий Czinger 21C виглядає ефектно і самобутньо.

Фото: Czinger 21C / Czinger Vehicles

Нагадаємо, частину компонентів гіперкара Czinger 21C виготовляють методом 3D-друку. А його творець раніше грав провідну роль в проекті Divergent Blade – концепті 2017 року, який так і не став серійним. Багато в чому 21C повторює Blade. Дизайн, розробка, інжиніринг та виробництво 21C – забезпечуються власними силами компанії Czinger, що базується у Лос-Анджелесі.



Офіційна публічна прем’єра Czinger 21C відбудеться 3 березня на Женевському автосалоні. Тоді ж, або й раніше, будуть розкриті подробиці про силову установку, запланований до випуску наклад та вартість технічного шедевру сучасності від пана Цзінгера.

Також цікаво: Малолітні злочинці вкрали два Lamborghini Urus і розбили їх один об одного