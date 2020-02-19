Гиперкар 21 века, с характеристиками доминатора, икона стиля – так описывает гиперкар Czinger 21C его промо-видео.

Только неделя прошла с тех пор, как Кевин Цзингер напомнил о себе анонсом гиперкара Czinger 21C, а сейчас его уже можно хорошо рассмотреть в официальном рекламном видео, названы и характеристики.

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Разбирайте себе на обои, берите пример для подражания, потому что Czinger 21C – новая икона стиля. Так сказал Цзингер. Не скупился автор проекта и на громкие заявления о других качествах машины, сводя ее в статус абсолюта во всем. "Нарушитель правил и охотник за рекордами", поэтически описывает автомобиль официальный пресс-релиз. Слова подкреплены цифрами и они действительно волнующие. 1250 лошадиных сил с гибридной установки, 0-100 км/ч за 1,9 секунды. Дизайн, конечно, дело вкуса, но карбон-алюминиевый Czinger 21C выглядит эффектно и самобытно.

Фото: Czinger 21C / Czinger Vehicles

Напомним, часть компонентов гиперкара Czinger 21C изготавливают методом 3D-печати. А его создатель ранее играл ведущую роль в проекте Divergent Blade – концепте 2017 года, который так и не стал серийным. Во многом 21C повторяет Blade. Дизайн, разработка, инжиниринг и производство 21C – обеспечиваются собственными силами компании Czinger, которая базируется в Лос-Анджелесе.

Официальная публичная премьера Czinger 21C состоится 3 марта на Женевском автосалоне. Тогда же, или раньше, будут раскрыты подробности о силовой установке, запланированном к выпуску тираже и стоимости технического шедевра современности господина Цзингера.

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