Преемником Veyron стал Chiron – он был одним из четырех прототипов на рассмотрении у руководства марки. Только сейчас Bugatti решила показать, от чего она отказалась пять лет назад.

Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 годы. Когда пришло время для его замены, на столе у ​​боссов марки лежало четыре проекта: GT Rembrandt, Veyron Barchetta, Atlantic и Chiron. Каким был выбор руководства мы уже знаем, а вот увидеть "забракованные" концепты Bugatti позволила только сейчас.

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С чем связана такая "утечка" информации именно сейчас – пока не ясно, однако 2020 год французская марка объявила "Годом Bugatti", пообещав представить новую модель. И речь не о Chiron R, который покажут в Женеве, а вполне самостоятельной новинке.

Фото: концепты Bugatti / Bugatti

Невиданные концепты Bugatti традиционно несли в себе историческое наследие. Переднемоторное купе GT Rembrandt было посвящено младшему брату Этторе Бугатти – Рембрандту. Под его капотом планировалось разместить 8-литровый W16 с четырьмя турбинами мощностью в 1500 лошадиных сил. Отдельные дизайнерские и технические решения этого концепта позже были использованы для эксклюзивного гиперкара Bugatti La Voiture Noire.

Купе Atlantic создавалось с мыслями о классическом Type 57SC Atlantic – очень элегантном автомобиле, который по сей день является украшением любого автошоу. Этот прототип фирма планировала презентовать публике в Пеббл-Бич в 2015 году, однако именно тогда разгорелся скандал "дизельгейт" с материнской компанией Volkswagen и Bugatti была вынуждена отказаться от своих намерений. Предполагалось, что новый "Атлантик" будут оснащать "половиной мотора Veyron" – V8 с двойным турбонаддувом. Интересно, что среди эскизов можно увидеть и версию с электрической силовой установкой.

Открытый Veyron Barchetta большинство своих компонентов и характеристик делил с экстремальным Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Однако и этому проекту не суждено было воплотиться в жизнь.

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