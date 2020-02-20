Вместе с еще четырьмя проектами на базе новейших "Мерседесов".

Специалисты по тюнингу Mercedes-Benz анонсировали свои премьеры для стенда на Женевском автосалоне, самой интересной из пяти машин обещает стать электрический кроссовер Hofele Mercedes-Benz EQC. На затемненном тизерном изображении также можно узнать пару G-вагенов, кабриолет Е-класса и новый GLE.

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Пока не ясно, насколько глубоким будет тюнинг от Hofele – речь может идти как об обычном стайлинге с новики колесами, бамперами и отделкой, так и о технической модернизации машин. Остается дождаться начала следующего месяца, чтобы получить ответ. Но, в любом случае, первый тюнинг Mercedes-Benz EQC достоин внимания.

Фото: логотип Hofele на автомобилях Mercedes-Benz и тизер для Женевы / Hofele

Компания Hofele-Design GmbH – признана организацией SAE International производителем транспортных средств и имеет сертификат Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) по всемирному идентификатору производителей. Это одна из нескольких сторонних фирм, которая имеет тесные связи непосредственно с автопроизводителем и ранний доступ к новинкам Mercedes, а еще способна “прокачать” машины не хуже придворных тюнеров AMG или Brabus.

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