Разом зі ще чотирма проектами на базі найновіших "Мерседесів".

Спеціалісти з тюнінгу Mercedes-Benz анонсували свої прем’єри для стенду на Женевському автоссалоні, найцікавішою з п’яти машин обіцяє стати електричний кросовер Hofele Mercedes-Benz EQC. На затемненому тізерному зображенні також можна упізнати пару G-вагенів, кабріолет Е-класу та новий GLE.

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Наразі не ясно, наскільки глибоким буде тюнінг від Hofele – мова може йти як про звичайний стайлінг з новики колесами, бамперами та оздобленням, або ж про технічну модернізацію машин. Залишається дочекатись початку наступного місяця, аби отримати відповідь. Та, в будь-якому разі, перший тюнінг Mercedes-Benz EQC вартий уваги.

Фото: логотип Hofele на автомобілях Mercedes-Benz та тізер для Женеви / Hofele

Компанія Hofele-Design GmbH – визнана організацією SAE International виробником транспортних засобів і має сертифікат Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) за всесвітнім ідентифікатором виробників. Це одна з кількох сторонніх фірм, що мають тісні зв’язки безпосередньо з автовиробником і ранній доступ до новинок Mercedes, а ще здатна “прокачати” машини не гірше за придворних тюнерів AMG чи Brabus.

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