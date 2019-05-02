Раніше покупцем найдорожчого автомобіля у світі називали онука Фердинанда Порше.

Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру – не лише прославлений футболіст і один з кращих гравців, але й відомий шанувальник швидких дорогих і рідкісних автомобілів. За чутками саме він придбав собі феєричну “Чорну Машину Бугатті”.

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Презентація Bugatti La Voiture Noire відбулась навесні цього року у Женеві. Тоді французький автовиробник оголосив, що ціна унікального автомобіля становить 12,5 мільйонів доларів. А у якості покупця називався Фердинанд Піх – онук Фердинанда Порше і колишній директор Volkswagen.

Однак нещодавно іспанське спортивне видання Marca повідомило, що передплату за Bugattі вніс гравець італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду. Джерело інформації не розкривається. Однак враховуючи відому пристрасть португальця до ексклюзивних автомобілів, це цілком може бути правдою. У колекції Роналду є Ferrari, Lamborghini, McLaren і Bugatti.

Фото: Bugatti La Voiture Noire / Bugatti

Нагадаємо, гіперкар Bugatti La Voiture Noire створений в єдиному екземплярі в пам’ять про втрачене купе початку минулого століття 57SC Atlantic. Силова установка Bugatti La Voiture Noire – та ж сама, що й у Chiron/Divo: 1500-сильний 8-літровий W16 з чотирма турбінами. Замовник отримає машину лише у 2021 році.

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