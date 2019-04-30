Так, "Дев'ятий Форсаж" буде!

Новина номер один: команда Домініка Торетто повертається на великий екран наступного року у Fast & Furious 9. Новина номер два: Дуейна “Скелю” Джонсона у франшизі замінить інший кремезний хлопець – рестлер Джон Сіна.

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Американський атлет, відомий як “Містер ніколи не здаюсь” та “Обличчя WWE” – 42-річний Джон Сіна, імовірно, отримав роль копа у “Швидких і шалених 9”. Офіціно список акторів ще не оголошений.

“Хлопці, ви знаєте, я завжди швидко метикую, і думаю про те, аби зробити “Швидких” гідними вашою уваги”, – каже Він Дізель своїм інстаграм-фанам. “Відчуваю, це Пабло послав у мій бійцівський клуб чергового солдата для боротьби за істину. Побачимо, що там за подарунок від Пабло".



Дізель має на увазі загиблого актора Пола '”Пабло” Уокера – Брайана О'Коннера у “Форсаж” від першої до сьомої частини.

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