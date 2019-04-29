У п'ятихвилинному відео можна побачити найдраматичніші моменти перегонів.

Перегони на електрокарах Формула Е проводяться вже п’ять років, вчетверте у Парижі, та вперше – під час дощу. Несподіванка від природи допомогла Робіну Фрайнсу здобути перше місце.

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Дощ, що рясно пролився на трасу під час заїзду, призвів до безлічі аварій. І в той же самий час не дозволив суперникам голландського пілота Робіна Фрайнса нав'язати йому боротьбу. Мокрі перегони на відео починаються вісля часової відмітки 1:45.



Гонка розпочалась досить незвично. Переможець кваліфікації Паскаль Верляйн за кілька годин встиг переміститися з поул-позиції на передостаннє місце: судді зафіксували, що тиск в шинах у автомобілів команди Mahindra не вкладався в допустимий діапазон і анулювали кваліфікаційні результати Верляйна і його колеги Жерома Д'Амброзіо. Крім того стартувала гонка в режимі автомобіля безпеки.

Пілоти команди Nissan e.dams очолили заїзд на старті, однак лідер Олівер Роуленд незабаром вибув з боротьби, не вписавшись в поворот. Лідерство перехопив Буемі, однак і він не втримав позицію і здав її Робіну Фрейнсу.

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Фрейнс зберіг свою позицію і здобув першу в своїй кар'єрі перемогу на етапі Формули Е, ставши восьмим переможцем в восьми гонках цього сезону і вийшовши в лідери загального заліку. Андре Лоттерер фінішував другим, замкнув трійку лідерів Даніель Абт. Чинний чемпіон серії Жан-Ерік Вернь перетнув фінішну лінію шостим.

Місце Пілот Команда Час 1 Робін Фрайнс Virgin Racing 47: 50.510 2 Андре Лоттерер Techeetah +1.373 3 Даніель Абт ABT Audi Sport +3.175 4 Лукас ді Грассі ABT Audi Sport +3.666 5 Максімілан Гюнтер Dragon Racing +5.456 6 Жан-Ерік Вернь Techeetah +6.694 7 Антоніу Фелікс да Кошта BMW i Andretti Motorsport +7.238 8 Гарі Паффетт HWA Racelab +7.901 9 Феліпе Маса Venturi Team +10.522 10 Паскаль Верляйн Mahindra Racing +10.998 11 Сем Берд Virgin Racing +11.488 12 Олівер Роуленд Nissan e.dams +19.451 13 Хосе-Марія Лопес Dragon Racing +24.023 14 Олівер Терві NIO Formula E Team +1: 22.226 15 Себастьян Буемі Nissan e.dams +1 коло 16 Мітч Еванс Jaguar Racing +1 коло 17 Жером Д'Амброзіо Mahindra Racing +3 кола 18 Алекс Лінн Jaguar Racing не фінішував 19 Едоардо Мортара Venturi Team не фінішував 20 Стоффела Вандорн HWA Racelab не фінішував 21 Александер Сімс BMW i Andretti Motorsport не фінішував 22 Том Дільманов NIO Formula E Team не фінішував

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