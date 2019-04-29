У п'ятихвилинному відео можна побачити найдраматичніші моменти перегонів.
Перегони на електрокарах Формула Е проводяться вже п’ять років, вчетверте у Парижі, та вперше – під час дощу. Несподіванка від природи допомогла Робіну Фрайнсу здобути перше місце.
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Дощ, що рясно пролився на трасу під час заїзду, призвів до безлічі аварій. І в той же самий час не дозволив суперникам голландського пілота Робіна Фрайнса нав'язати йому боротьбу. Мокрі перегони на відео починаються вісля часової відмітки 1:45.
Гонка розпочалась досить незвично. Переможець кваліфікації Паскаль Верляйн за кілька годин встиг переміститися з поул-позиції на передостаннє місце: судді зафіксували, що тиск в шинах у автомобілів команди Mahindra не вкладався в допустимий діапазон і анулювали кваліфікаційні результати Верляйна і його колеги Жерома Д'Амброзіо. Крім того стартувала гонка в режимі автомобіля безпеки.
Пілоти команди Nissan e.dams очолили заїзд на старті, однак лідер Олівер Роуленд незабаром вибув з боротьби, не вписавшись в поворот. Лідерство перехопив Буемі, однак і він не втримав позицію і здав її Робіну Фрейнсу.
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Фрейнс зберіг свою позицію і здобув першу в своїй кар'єрі перемогу на етапі Формули Е, ставши восьмим переможцем в восьми гонках цього сезону і вийшовши в лідери загального заліку. Андре Лоттерер фінішував другим, замкнув трійку лідерів Даніель Абт. Чинний чемпіон серії Жан-Ерік Вернь перетнув фінішну лінію шостим.
|Місце
|Пілот
|Команда
|Час
|1
|Робін Фрайнс
|Virgin Racing
|47: 50.510
|2
|Андре Лоттерер
|Techeetah
|+1.373
|3
|Даніель Абт
|ABT Audi Sport
|+3.175
|4
|Лукас ді Грассі
|ABT Audi Sport
|+3.666
|5
|Максімілан Гюнтер
|Dragon Racing
|+5.456
|6
|Жан-Ерік Вернь
|Techeetah
|+6.694
|7
|Антоніу Фелікс да Кошта
|BMW i Andretti Motorsport
|+7.238
|8
|Гарі Паффетт
|HWA Racelab
|+7.901
|9
|Феліпе Маса
|Venturi Team
|+10.522
|10
|Паскаль Верляйн
|Mahindra Racing
|+10.998
|11
|Сем Берд
|Virgin Racing
|+11.488
|12
|Олівер Роуленд
|Nissan e.dams
|+19.451
|13
|Хосе-Марія Лопес
|Dragon Racing
|+24.023
|14
|Олівер Терві
|NIO Formula E Team
|+1: 22.226
|15
|Себастьян Буемі
|Nissan e.dams
|+1 коло
|16
|Мітч Еванс
|Jaguar Racing
|+1 коло
|17
|Жером Д'Амброзіо
|Mahindra Racing
|+3 кола
|18
|Алекс Лінн
|Jaguar Racing
|не фінішував
|19
|Едоардо Мортара
|Venturi Team
|не фінішував
|20
|Стоффела Вандорн
|HWA Racelab
|не фінішував
|21
|Александер Сімс
|BMW i Andretti Motorsport
|не фінішував
|22
|Том Дільманов
|NIO Formula E Team
|не фінішував
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