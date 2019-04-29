В пятиминутном видео можно увидеть самые драматические моменты гонки.
Гонки на электрокарах Формула Е проводятся уже пять лет, в четвертый раз в Париже, и впервые – во время дождя. Неожиданность от природы помогла Робину Фрайнсу получить первое место.
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Дождь, который обильно пролился на трассу во время заезда, привел ко множеству аварий. И в то же самое время не позволил соперникам голландского пилота Робина Фрайнса навязать ему борьбу. Мокрые гонки на видео начинаются после временной отметки 1:45.
Гонка началась весьма необычно. Победитель квалификации Паскаль Верляйн за несколько часов успел переместиться с поул-позиции на предпоследнее место: судьи зафиксировали, что давление в шинах у автомобилей команды Mahindra не укладывалось в допустимый диапазон и аннулировали квалификационные результаты Верляйна и его коллеги Жерома Д'Амброзио. Кроме того стартовала гонка в режиме автомобиля безопасности.
Пилоты команды Nissan e.dams возглавили заезд на старте, однако лидер Оливер Роуленд вскоре выбыл из борьбы, не вписавшись в поворот. Лидерство перехватил Буэми, однако и он не удержал позицию и сдал ее Робину Фрейнсу.
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Фрейнс сохранил свою позицию и получил первую в своей карьере победу на этапе Формулы Е, став восьмым победителем в восьми гонках этого сезона и выйдя в лидеры общего зачета. Андре Лоттерер финишировал вторым, замкнул тройку лидеров Даниэль Абт. Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь пересек финишную линию шестым.
|Место
|Пилот
|Команда
|Час
|1
|Робин Фрайнс
|Virgin Racing
|47: 50.510
|2
|Андре Лоттерер
|Techeetah
|+1.373
|3
|Даниэль Абт
|ABT Audi Sport
|+3.175
|4
|Лукас ди Грасси
|ABT Audi Sport
|+3.666
|5
|Максимилан Гюнтер
|Dragon Racing
|+5.456
|6
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|+6.694
|7
|Антониу Феликс да Кошта
|BMW i Andretti Motorsport
|+7.238
|8
|Гари Паффетт
|HWA Racelab
|+7.901
|9
|Фелипе Маса
|Venturi Team
|+10.522
|10
|Паскаль Верляйн
|Mahindra Racing
|+10.998
|11
|Сем Берд
|Virgin Racing
|+11.488
|12
|Оливер Роуленд
|Nissan e.dams
|+19.451
|13
|Хосе-Мария Лопес
|Dragon Racing
|+24.023
|14
|Оливер Терви
|NIO Formula E Team
|+1: 22.226
|15
|Себастьян Буэми
|Nissan e.dams
|+1 круг
|16
|Митч Еванс
|Jaguar Racing
|+1 круг
|17
|Жером Д'Амброзио
|Mahindra Racing
|+3 круга
|18
|Алекс Линн
|Jaguar Racing
|не финишировал
|19
|Едоардо Мортара
|Venturi Team
|не финишировал
|20
|Стоффела Вандорн
|HWA Racelab
|не финишировал
|21
|Александер Симс
|BMW i Andretti Motorsport
|не финишировал
|22
|Том Дильманов
|NIO Formula E Team
|не финишировал
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