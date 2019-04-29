В пятиминутном видео можно увидеть самые драматические моменты гонки.

Гонки на электрокарах Формула Е проводятся уже пять лет, в четвертый раз в Париже, и впервые – во время дождя. Неожиданность от природы помогла Робину Фрайнсу получить первое место.

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Дождь, который обильно пролился на трассу во время заезда, привел ко множеству аварий. И в то же самое время не позволил соперникам голландского пилота Робина Фрайнса навязать ему борьбу. Мокрые гонки на видео начинаются после временной отметки 1:45.

Гонка началась весьма необычно. Победитель квалификации Паскаль Верляйн за несколько часов успел переместиться с поул-позиции на предпоследнее место: судьи зафиксировали, что давление в шинах у автомобилей команды Mahindra не укладывалось в допустимый диапазон и аннулировали квалификационные результаты Верляйна и его коллеги Жерома Д'Амброзио. Кроме того стартовала гонка в режиме автомобиля безопасности.

Пилоты команды Nissan e.dams возглавили заезд на старте, однако лидер Оливер Роуленд вскоре выбыл из борьбы, не вписавшись в поворот. Лидерство перехватил Буэми, однако и он не удержал позицию и сдал ее Робину Фрейнсу.

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Фрейнс сохранил свою позицию и получил первую в своей карьере победу на этапе Формулы Е, став восьмым победителем в восьми гонках этого сезона и выйдя в лидеры общего зачета. Андре Лоттерер финишировал вторым, замкнул тройку лидеров Даниэль Абт. Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь пересек финишную линию шестым.

Место Пилот Команда Час 1 Робин Фрайнс Virgin Racing 47: 50.510 2 Андре Лоттерер Techeetah +1.373 3 Даниэль Абт ABT Audi Sport +3.175 4 Лукас ди Грасси ABT Audi Sport +3.666 5 Максимилан Гюнтер Dragon Racing +5.456 6 Жан-Эрик Вернь Techeetah +6.694 7 Антониу Феликс да Кошта BMW i Andretti Motorsport +7.238 8 Гари Паффетт HWA Racelab +7.901 9 Фелипе Маса Venturi Team +10.522 10 Паскаль Верляйн Mahindra Racing +10.998 11 Сем Берд Virgin Racing +11.488 12 Оливер Роуленд Nissan e.dams +19.451 13 Хосе-Мария Лопес Dragon Racing +24.023 14 Оливер Терви NIO Formula E Team +1: 22.226 15 Себастьян Буэми Nissan e.dams +1 круг 16 Митч Еванс Jaguar Racing +1 круг 17 Жером Д'Амброзио Mahindra Racing +3 круга 18 Алекс Линн Jaguar Racing не финишировал 19 Едоардо Мортара Venturi Team не финишировал 20 Стоффела Вандорн HWA Racelab не финишировал 21 Александер Симс BMW i Andretti Motorsport не финишировал 22 Том Дильманов NIO Formula E Team не финишировал

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