Так, "Девятый Форсаж" будет!

Новость номер один: команда Доминика Торетто возвращается на большой экран в следующем году в Fast & Furious 9. новость номер два: Дуэйна "Скалу" Джонсона во франшизе заменит другой крепкий парень – рестлер Джон Сина.

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Американский атлет, известный как "Мистер никогда не сдаюсь" и "Лицо WWE" – 42-летний Джон Сина, вероятно, получил роль копа в " Форсаж 9". Официальный список актеров еще не объявлен.

"Ребята, вы знаете, я всегда быстро соображаю, и думаю о том, чтобы сделать "Быстрых" достойными вашего внимания", – говорит Вин Дизель своим инстаграм-фанам. "Чувствую, это Пабло послал в мой бойцовский клуб очередного солдата для борьбы за истину. Посмотрим, что там за подарок от Пабло".

Дизель подразумевает погибшего актера Пола '"Пабло" Уокера – Брайана О'Коннера в "Форсаж" от первой до седьмой части.

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