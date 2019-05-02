Ранее покупателем самого дорогого автомобиля в мире называли внука Фердинанда Порше.

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру – не только прославленный футболист и один из лучших игроков, но и известный поклонник быстрых дорогих и редких автомобилей. По слухам именно он приобрел себе феерическую “Черную Машину Бугатти”.

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Презентация Bugatti La Voiture Noire состоялась весной этого года в Женеве. Тогда французский автопроизводитель объявил, что цена уникального автомобиля составляет 12,5 миллионов долларов. А в качестве покупателя назывался Фердинанд Пих – внук Фердинанда Порше и бывший директор Volkswagen.

Однако недавно испанское спортивное издание Marca сообщило, что предоплату за Bugatti внес игрок итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду. Источник информации не раскрывается. Однако учитывая известную страсть португальца к эксклюзивным автомобилям, это вполне может быть правдой. В коллекции Роналду есть Ferrari, Lamborghini, McLaren и Bugatti.

Фото: Bugatti La Voiture Noire / Bugatti

Напомним, гиперкар Bugatti La Voiture Noire создан в единственном экземпляре в память о потерянном купе начала прошлого века 57SC Atlantic. Силовая установка Bugatti La Voiture Noire – та же самая, что и в Chiron/Divo: 1500-сильный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами. Заказчик получит машину только в 2021 году.

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