80-річний Бен Харт з США стверджує, що ніхто не може довести, що він – не бог, а відтак, немає й причин для заборони на використання індивідуального номерного знаку.

Незвичайна історія з іменними “бляхами” трапилась у штаті Кентуккі, в США. Місцевий транспортний департамент відмовив у реєстрації індивідуального номерного знаку для автомобіля з провокаційним написом “IM GOD”, однак суд вирішив, що для цього не було жодних підстав.

Також цікаво: Пограбування банку на першому побаченні – несподіваний поворот у пошуках любові

Справа розпочалась у 2016 році, коли Бен Харт переїхав на постійне проживання зі штату Огайо до Кентуккі. Близько 12 років він був власником авто з номерним знаком “IM GOD”, зареєстрованим в Огайо, тож вирішив отримати такий же, після зміни “прописки”. Однак місцеве транспортне відомство Kentucky Transportation Cabinet (KYTC) відмовило йому в цьому праві, пославшись на невідповідність вимогам місцевого законодавства за двома пунктами, котрі передбачають, що номерний знак не може містити вульгарний чи нецензурний текст.

Бен не погодився з таким рішенням і звернувся до суду. Його адвокат апелював до того, що відмова є порушенням Першої поправки до Конституції США – тобто обмеженням свобод пана Харта. В числі аргументів також був той факт, що у штаті Кентуккі раніше були зареєстровані індивідуальні номерні знаки зі схожим змістом, котрі не викликали у державних органів ніяких запитань: “THX GOD”, ”MY GOD”, “HES GOD”, “IM4 GOD”, “PRZ GOD” та “LUV GOD” – “дякувати богу”, “він бог”, “служу богу”, “молюсь богу” та “люблю бога”.

WaPo: Ben Hart says no one can prove he’s not God. And now the state of Kentucky can’t stop the 80-year-old longtime atheist from spelling out the claim — “IM GOD” — on his license plate.



https://t.co/46Q1QTixpv — Danny Eldredge (@danielgeldredge) February 19, 2020



Довготривала справа завершилась повним тріумфом для Бена Харта. Суд постановив, що заборона на персональний номер була накладена безпідставно і тепер відповідний держорган має компенсувати судові витрати пана Харта на суму більше 150 тисяч доларів, а також видати водію бажаний номерний знак.

Також цікаво: Рівненьска поліція затримала банду, яка знімала з машин колісні ковпаки