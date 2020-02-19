Знімати колісні диски – занадто багато клопоту. Значно простіше поцупити декоративні накладки.

Поліцейські міста Рівне, під час ранкового патрулювання району, в одному з дворів багатоповерхівок, випадково заскочили крадіїв “на гарячому”.

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Повідомляється, що близько 5:20 ранку, під час обстеження дворової території на вулиці Млинівський, поліцейський екіпаж помітив транспортний засіб Opel Corsa з заведеним двигуном, що стояв на проїзді. Підозру в правоохоронців викликали дії чоловіка, що знаходився поруч: помітивши поліцейських, він швидко заскочив у машину та чомусь вимкнув двигун. Після цього, разом з поплічником, він спробував втекти з місця події пішки.

Поліцейські затримали вищезгаданих осіб. У ході розмови з правоохоронцями мешканці Луцька віком 25 та 28 років не змогли пояснити, велику кількість автомобільних ковпаків, виявлених в їх автомобілі. Примітно, що Corsa, на момент зустрічі з копами, стояла поруч з Citroen без ковпаків, а підходящі аксесуари були знайдені в машині зловмисників. Крім того, у молодиків було знайдено пакетик з речовиною невідомого походження, схожу на наркотичну, та засоби для розбивання вікон.



Працівники Рівненського відділу поліції звертаються до громадян, із транспортних засобів яких, в ніч на 19 лютого, зникли колісні ковпаки, зокрема мешканців мікрорайону Ювілейний – їх просять зв’язатись за телефоном 102.

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