Снимать колесные диски – слишком много хлопот. Значительно проще стащить декоративные накладки.

Полицейские города Ровно, во время утреннего патрулирования района, в одном из дворов многоэтажек, случайно поймали воров “на горячем”.

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Сообщается, что около 5:20 утра, во время обследования дворовой территории на улице Млыновской, полицейский экипаж заметил транспортное средство Opel Corsa с заведенным двигателем, что стоял на проезде. Подозрение у правоохранителей вызвали действия мужчины, находившегося рядом: заметив полицейских, он быстро заскочил в машину и почему-то выключил двигатель. После этого, вместе с товарищем, он попытался скрыться с места происшествия пешком.

Полицейские задержали вышеупомянутых лиц. В ходе разговора с правоохранителями жители Луцка возрастом 25 и 28 лет не смогли объяснить большое количество автомобильных колпаков, обнаруженных в их автомобиле. Примечательно, что Corsa на момент встречи с копами, стоял рядом с Citroen без колпаков, а подходящие аксессуары были найдены в машине злоумышленников. Кроме того, у задержанных был найден пакетик с веществом неизвестного происхождения, похожим на наркотическое, и средства для разбивания окон.

Работники Ровненского отдела полиции обращаются к гражданам, с транспортных средств которых, в ночь на 19 февраля, исчезли колесные колпаки, в частности к жителям микрорайона Юбилейный – их просят связаться по телефону 102.

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