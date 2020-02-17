Не на такі сюрпризи сподівалась жінка, коли вирушала на зустріч з кавалером. А він лиш шукав собі... водія для кримінального діла.

40-річна жінка з штату Массачусетс познайомилась з 33-річним чоловіком через мобільний додаток. Перша зустріч “в реалі” стала для неї незабутньою, хоча й не через амурні справи.

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5 грудня 2016 року 33-річний Крістофер Кастільо домовився про зустріч з жінкою, чиє ім’я не називається, у понеділок ввечері. Панянка була за кермом і погодилась забрати малознайомого чоловіка з роботи, аби далі провести побачення.

Щойно сівши в пасажирське крісло Nissan Maxima, Кастільо почав пити вино, а дорогою до місця призначення попросив свою нову знайому зупинитись на кілька хвилин біля банку округу Брістоль. Чоловік попросив почекати на нього та зайшов у приміщення банка, а повернувся вже бігом, з пістолетом та грошима в руках. Крістофер застрибнув у машину і наказав водійці їхати, що вона й зробила. Однак скоро поліцейським вдалось наздогнати і зупинити її автомобіль.

Пізніше з’ясувалось, що для справи Крістофер Кастільо використовував антикварну зброю свого вітчима. Горе грабіжнику вдалось зірвати куш у 1000 доларів. 11 лютого цього року завершився суд над Кастільо, котрий отримав три роки ув’язнення за збройне пограбування і два роки – за напади на офіцерів, під час арешту. Власницю машини також спочатку заррештували, однак поліція швидко розібралась з обставинами історії і всі звинувачення були зняті.

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