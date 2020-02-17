Не на такие сюрпризы надеялась женщина, когда отправлялась на встречу с кавалером. А он лишь искал себе... водителя для уголовного дела.

40-летняя женщина из штата Массачусетс познакомилась с 33-летним мужчиной через мобильное приложение. Первая встреча “в реале” стала для нее незабываемой, хотя и не из-за амурных дел.

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5 декабря 2016 года 33-летний Кристофер Кастильо договорился о встрече с женщиной, чье имя не называется, в понедельник вечером. Барышня была за рулем и согласилась забрать малознакомого мужчину с работы, чтобы дальше провести свидание.

Только сев в пассажирское кресло Nissan Maxima, Кастильо начал пить вино, а по дороге к месту назначения попросил свою новую знакомую остановиться на несколько минут у банка округа Бристоль. Мужчина попросил подождать его и зашел в помещение банка, а вернулся уже бегом, с пистолетом и деньгами в руках. Кристофер запрыгнул в машину и приказал водителю ехать, что она и сделала. Однако вскоре полицейским удалось догнать и остановить ее автомобиль.

Позже выяснилось, что для дела Кристофер Кастильо использовал антикварное оружие своего отчима. Горе грабителю удалось сорвать куш в 1000 долларов. 11 февраля этого года завершился суд над Кастильо, который получил три года тюрьмы за вооруженное ограбление и два года – за нападения на офицеров, во время ареста. Владельца машины также сначала аррестовали, однако полиция быстро разобралась с обстоятельствами истории и все обвинения были сняты.

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