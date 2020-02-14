На скорости свыше 100 км/ч автомобиль налетел на клумбу в центре кольцевого перекрестка.

Камеры в жилом квартале в Лонг-Бич сняли сногсшибательную аварию, и скорость машины была настолько высокой, что даже HD-качество видео не позволяет рассмотреть машину во время полета. Очевидно, водитель даже не пыталась тормозить на подъезде к перекрестку.

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Полиция подозревает, что 27-летняя владелица BMW M4 Марисела Овалле находилась за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В результате аварии было повреждено несколько автомобилей, припаркованных на обочине, ее собственный автомобиль полностью уничтожен. К счастью, сама водитель не пострадала. Хотя теперь ее ждет суд.

CBS Los Angeles сообщает, что авария произошла в Лонг-Бич, штат Калифорния, около двух часов ночи. Драматическое видео с камеры на перекрестке демонстрирует, как М4 взлетает в воздух, срывая с места огромную каменную глыбу весом не меньше 150 кило. BMW и камень вместе повредили несколько автомобилей, во время приземления. Местный житель Марселино Руис, которому принадлежат два из поврежденных вследствие аварии автомобилей, считает, что женщина могла ехать со скоростью до 70 миль/ч (112 км/ч) в жилом районе.

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