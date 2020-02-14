На швидкості понад 100 км/год автомобіль наскочив на клумбу в центрі кільцевого перехрестя.

Камери у житловому кварталі в Лонг-Біч зняли карколомну аварію, та швидкість машини була настільки високою, що навіть HD-якість відео не дозволяє роздивитись машину під час польоту. Вочевидь, водійка навіть не намагалась гальмувати на під’їзді до перехрестя.

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Поліція підозрює, що 27-річна власниця BMW M4 Марісела Овалле знаходилась за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. В результаті аварії було пошкоджено кілька автомобілів, припаркованих на узбіччі, її власний автомобіль повністю знищений. На щастя, сама водійка не постраждала. Хоча на неї тепер чекає суд.

CBS Los Angeles повідомляє, що аварія сталась у Лонг-Біч, штат Каліфорнія, близько другої години ночі. Драматичне відео з камери на перехресті демонструє, як М4 злітає в повітря, зриваючи з місця величезну кам’яну брилу вагою не менше 150 кіло. BMW та камінь разом пошкодили кілька автомобілів, під час приземлення. Місцевий житель Марселіно Руїс, якому належать два з пошкоджених внаслідок аварії автомобілів, вважає, що жінка могла їхати зі швидкістю до 70 миль/год (112 км/год) в житловому районі.

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