Під час ДТП в автобусі знаходилось 25 учнів та 74-річний водій. Він єдиний залишвся у своєму кріслі, оскільки був пристебнутий паском безпеки. На щастя, обійшлось без жертв.

Приголомшливі кадри були зафіксовані камерою відеоспостереження, встановленою в салоні шкільного автобуса, що перевозив учнів школи в місті Торнвілл, штат Огайо, у США.

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За інформацією nbc4i, водій автобуса протаранив автомобіль Ford Mustang, котрий виїхав на перехрестя на червоне світло. В результаті ДТП, автобус кілька разів перекинувся. Пасажири при цьому перекочувались по салону, травмуючись та травмуючи один одного, оскільки не були пристебнуті. Вісім студентів та водій автомобіля були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Інцидент викликав бурхливу реакцію громадськості, та вимогу до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), щодо обов’язкового використання пасків безпеки в шкільних автобусах.

nbc4i також повідомляє, що, незважаючи на травми, ніхто з пасажирів автобуса не отримав серйозних травм. На відміну від винуватця аварії – водія Ford Mustang, у якого ще й водійське посвідчення виявилось простроченим. Його було госпіталізовано з важкими травмами.

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