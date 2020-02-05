Це місто з населенням 11 мільйонів.

Фантастичні художні фільми часто зображують Землю без людей, ця тема також популярна у науково-популярних програмах, однак кадри з реального життя справляють незрівнянно більше враження. Гнітюче.

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Китайське місто Ухань – епіцентр спалаху коронавірусу, повністю ізольоване владою країни, з метою запобігання поширенню хвороби. З одинадцяти мільйонів мешканців на вулицях можна побачити не більше кількох десятків. Порожні автомагістралі на три й чотири смуги. Зачинені підприємства, крамниці, торгові центри. Лиш лікарні працюють з потроєною силою.

Раніше ми писали про те, як відіб’ється коронавірус в Китаї на автомобільній промисловості.

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