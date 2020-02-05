Этот город с населением 11 миллионов.

Фантастические художественные фильмы часто изображают Землю без людей, эта тема популярна в научно-популярных программах, однако кадры из реальной жизни оказывают несравненно большее впечатление. Угнетающее.

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Китайский город Ухань – эпицентр вспышки коронавируса, полностью изолированный властями страны, с целью предотвращения распространения болезни. Из одиннадцати миллионов жителей на улицах можно увидеть не более нескольких десятков. Пустые автомагистрали на три и четыре полосы. Закрыты предприятия, магазины, торговые центры. Лишь больницы работают с утроенной силой.

Ранее мы писали о том, как отразится коронавирус в Китае на автомобильной промышленности.

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