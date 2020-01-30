Цю ДТП в місті Ірпінь вже охрестили "аварією року".

Дорожньо-транспортна подія трапилась в місті Ірпінь під Києвом 22 січня. Міські камери відеоспостереження муніципальної варти закадрували “пригоди” блакитного “Запорожця”, які передували аварії.

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Старий ЗАЗ-968 та новенький Lexus RX не розминулись на перехресті на в'їзді в Ірпінь з боку Бучі. Як видно на записах з вуличних камер, “Запорожець” кілька разів нахабно порушував правила дорожнього руху і врешті, поїхавши на червоне світло, зіткнувся з “Лексусом”.



На щастя, постраждалих в аварії немає, хоча обидва автомобілі отримали помітні пошкодження. Як розвивались події цієї анекдотичної історії далі – невідомо, однак водію “Запорожця” це повинно стати гарним уроком, аби вивчити ПДД та дотримуватись їх у майбутньому, коли він розрахується за шкоду, заподіяну Lexus RX та відремонтує власний автомобіль.

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