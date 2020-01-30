Это ДТП в городе Ирпень уже окрестили "аварией года".

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ирпень под Киевом 22 января. Городские камеры видеонаблюдения муниципальной стражи закадровали “приключения” голубого “Запорожца”, которые предшествовали аварии.

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Старый ЗАЗ-968 и новенький Lexus RX не разминулись на перекрестке на въезде в Ирпень со стороны Бучи. Как видно на записях с уличных камер, “Запорожец” несколько раз нагло нарушал правила дорожного движения и в конечном итоге, поехав на красный свет, столкнулся с “Лексусом”.

К счастью, пострадавших в аварии нет, хотя оба автомобиля получили заметные повреждения. Как развивались события этой анекдотической истории дальше – неизвестно, однако водителю “Запорожца” это должно стать хорошим уроком, чтобы выучить ПДД и соблюдать их в будущем, когда он рассчитается за вред, причиненный Lexus RX и отремонтирует свой автомобиль.

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