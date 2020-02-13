Во время ДТП в автобусе находилось 25 учеников и 74-летний водитель. Он единственный остался в своем кресле, поскольку был пристегнут ремнем безопасности. К счастью, обошлось без жертв.

Потрясающие кадры были зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной в салоне школьного автобуса, перевозившего учеников школы в городе Торнвилл, штат Огайо, в США.

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По информации nbc4i, водитель автобуса протаранил автомобиль Ford Mustang, который выехал на перекресток на красный свет. В результате ДТП, автобус несколько раз перевернулся. Пассажиры при этом перекатывались по салону, травмируясь и травмируя друг друга, поскольку не были пристегнуты. Восемь студентов и водитель автомобиля были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности, и требованию Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), в отношении обязательного использования ремней безопасности в школьных автобусах.

nbc4i также сообщает, что, несмотря на травмы, никто из пассажиров автобуса не получил серьезных травм. В отличие от виновника аварии – водителя Ford Mustang, у которого еще и водительское удостоверение оказалось просроченным. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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