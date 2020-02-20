80-летний Бен Харт из США утверждает, что никто не может доказать, что он – не бог, а следовательно, нет и причин для запрета на использование индивидуального номерного знака.

Необычная история с именными “бляхами” произошла в штате Кентукки, в США. Местный транспортный департамент отказал в регистрации индивидуального номерного знака для автомобиля с провокационной надписью “IM GOD”, однако суд решил, что для этого не было никаких оснований.

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Дело началось в 2016 году, когда Бен Харт переехал на постоянное жительство из штата Огайо в Кентукки. Около 12 лет он был владельцем авто с номерным знаком “IM GOD”, зарегистрированным в Огайо, поэтому решил получить такой же, после смены “прописки”. Однако местное транспортное ведомство Kentucky Transportation Cabinet (KYTC) отказало ему в этом праве, сославшись на несоответствие требованиям местного законодательства по двум пунктам, которые предусматривают, что номерной знак не может содержать пошлый или нецензурный текст.

Бен не согласился с таким решением и обратился в суд. Его адвокат апеллировал к тому, что отказ является нарушением Первой поправки к Конституции США – т. е. ограничением свобод господина Харта. В числе аргументов был тот факт, что в штате Кентукки ранее были зарегистрированы индивидуальные номерные знаки с похожим содержанием, которые не вызвали у государственных органов никаких вопросов: “THX GOD”, ”MY GOD”, “HES GOD”, “IM4 GOD”, “PRZ GOD” и “LUV GOD” – “слава богу”, “мой бог”, “служу богу”, “для бога”, “молюсь богу” и “люблю бога”.

WaPo: Ben Hart says no one can prove he’s not God. And now the state of Kentucky can’t stop the 80-year-old longtime atheist from spelling out the claim — “IM GOD” — on his license plate.



https://t.co/46Q1QTixpv — Danny Eldredge (@danielgeldredge) February 19, 2020

Долготянущеееся дело завершилось полным триумфом для Бена Харта. Суд постановил, что запрет на персональный номер был наложен безосновательно и теперь соответствующий госорган должен компенсировать судебные издержки господина Харта на сумму более 150 тысяч долларов, а также выдать водителю желаемый номерной знак.

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