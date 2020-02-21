Испанцы открыли для Cupra собственную штаб-квартиру в Барселоне и сразу показали "первую модель марки".

Leon Cupra 2020 презентовали сразу в семи версиях. Самый мощный мотор и полный привод достались только универсалу.

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О самостоятельности Cupra испанский бренд Seat заговорил еще два года назад и с того времени постепенно “набирает игроков в команду”. Все, что есть в линейке Cupra сегодня – модифицированные версии автомобилей Seat, а первым действительно самостоятельным будет Leon. Хотя у Seat есть свой Leon. Тем не менее, специалисты спортивной марки сделали все возможное, чтобы максимально отдалить своего “Льва” от оригинального.

Как не странно, не Германия, а Испания является крупнейшим потребителем тюнинг-продукции в Европе. И новый Leon Cupra выглядит, как воплощение всех желаний поклонников тюнинга. Чего стоят только бронзово-черные колесные диски на 18 и 19 дюймов! Особенно выгодно они смотрятся на фоне кузова цвета бетона. Агрессивный обвес и заниженная подвеска придают хэтчбеку и универсалу эстетику стритрейсера – не хватает только подсветки днища.

Базовая версия Leon Cupra будет доступна с 2-литровым турбомотором мощностью в 245 лошадей – тем же, что работает под капотами Golf GTI и Octavia RS. Остальные агрегаты также имеют соответствия в других моделях VAG. Плагин-гибридная версия с пометкой eHybrid оснащается 1,4-литровым турбомотором на 150 к.с., электромотором на 115 к.с. (общая мощность – 245 к.с.) и аккумулятором с ресурсом 13 киловатт-часов, который обеспечивает до 50 км пробега на чистой электроэнергии.

Фото: Cupra Leon 2020 / Cupra

Третьим вариантом будет 300-сильный двухлитровый турбомотор, доступный для обоих типов кузова Leon Cupra. В Volkswagen он будет иметь аналог в виде Golf GTI TCR. Мощнейший, 310-сильный мотор и полноприводная трансмиссия достанутся только универсалу. Все моторы сочетаются с коробкой передач DSG. 310-сильный Leon Cupra Sportstourer ускоряется до первой сотни менее, чем за 5 секунд и развивает максимальные 250 км/ч (ограничено электроникой).

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Вместе с гражданскими Leon Cupra, испанская марка презентовала пару боевых трек-каров. Первый из них – электрический e-Racer (обыгрывается слово eraser – ластик) имеет электрическую силовую установку мощностью в 680 лошадиных сил и предназначен для серии гонок ETCR, в которой будет отстаивать честь марки и “стирать” соперников.

Фото: Cupra Leon Competicion TCR и Cupra Leon e-Racer / Cupra

Второй – ближе к гражданским машинам Leon Cupra, называется Leon Competicion TCR. Его производительность обеспечивает модифицированный 2-литровый турбомотор, отдачу которого увеличили до 340 лошадиных сил. Автомобиль планируют продавать клиентам онлайн – это будет первая подобная практика для омологованых туринговых болидов. Доступ к заказу производитель обещает открыть в апреле.

И это еще не все. Производитель также презентовал “Мир Купра” – линейку фирменных аксессуаров. Она включает лампу-фонарик Marset for CUPRA, две модели кроссовок Mikakus for CUPRA, солнечные очки от TRAKATAN, сумки от L.G.R., а также легкий складной велосипед от UNNO – все коллаборации созданы с компаниями из Барселоны.

Все новинки можно будет увидеть в Женеве, вместе с серийной версией кроссовера Cupra Formentor.

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