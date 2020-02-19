Не виключено, що витік інформації змусив автовиробника розкрити карти раніше, ніж планувалось.

Учора в Мережі з’явились шпигунські знімки нового покоління Hyundai i20, публічна прем’єра якого призначена на 3 березня у Женеві. Виробник вирішив не відставати і самостійно оприлюднив додаткові подробиці про свою новинку. Вперше можна зазирнути всередину хетчбека.

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Hyundai i20 2020 – буде вже третім поколінням моделі. Хетч отримав цифрову панель приладів, модерну медіасистему, широкий набір електронних помічників та гібридну силову установку. Як і в однокласників, у нового i20 не буде версій з тридверним кузовом.



Фото: інтер’єр Hyundai i20 2020 / Hyundai

В салоні хетчбека відчувається вплив старших моделей – округлих форм актуальної моделі майже немає, центральне місце на передній панелі займає великий екран, а оздоблення не посоромило б навіть Sonata. В числі опцій з'явиться діодна підсвітка салону, бездротова зарядка для гаджетів, а також аудіосистема Bose з вісьмома динаміками.

Новий i20 на п'ять міліметрів довший за попередника, на 30 міліметрів ширший і на 24 міліметра нижчий. При цьому відстань між осіми збільшилась на 10 міліметрів. Усі додаткові міліметри були використані на користь пасажирів та простору в багажнику, котрий тепер вміщує на 25 літрів більше поклажі – 351 л.

Фото: Hyundai i20 третього покоління / Hyundai

Список силових агрегатів нового Hyundai i20 відкриває трициліндровий літровий турбомотор з віддачею у 100 або 120 кінських сил. Останні комплектується помірно-гібридним “додатком” у вигляді 48-вольтової системи, а молодший можна буде опційно докомплектувати електричним стартер-генератором. Мотори поєднуються з 6-ступеневою механікою або роботизованою трансмісією. Хетчбек також буде доступний з 1,2-літровим атмосферником на 84 сили, у парі з 5-ступеневою МКП.

Стандартне оснащення i20 третього покоління включатиме системи контролю смуги, запобігання зіткнень, адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, асистент виявлення пішоходів і функцію автоматичного включення дальнього світла.



Ціни на Hyundai i20 поки не були оголошені, однак за попередніми данними, очікується здорожчання приблизно на 1000 євро для базової версії, що складе порядка 18 000 євро. Актуальне покоління i20 в Україні офіційно не представлене, інформація про появу новинки від імпортера не надходила.

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