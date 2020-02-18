У списку партнерів хорватського стартапу Pininfarina, Porsche, Audi, а тепер і Kia.

Компактний електричний кросовер повинен бути водночас потужним, далекохідним, з можливістю швидкої зарядки, високим рівнем оснащення та скромним цінником. Відомий і час дебюту нового флагмана Kia – 2021 рік.

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Візуальною основою для нового електрокара може стати концепт Imagine by KIA, котрий отримав безліч дизайнерських нагород. Це чотиридверний автомобіль C-сегменту, котрий являє щось середнє між кросовером і седаном. Автовиробник згадав про цей концепт свіжим прес-релізом, одночасно з повідомленням про близьке завершення розробки нової платформи Canoo для цілої лінійки електрокарів Hyundai Motor Group наступного покоління.

Саме тут і прослідковується зв’язок Kia-Rimac, оскільки минулого року хорватський стартап та південнокорейський виробник уклали угоду про партнерство, що передбачала участь “Рімак” у розробці та випуску компонентів для найпотужніших моделей “Хюндай-Кіа”. Hyundai зосередиться на електрокарах спортивної серії N, а Kia використає розробки для серійних моделей бізнес-класу.

Директор з маркетингу Kia, Карлос Лахоз сказав: “Цей автомобіль матиме значний вплив на те, як споживачі сприймають бренд KIA і його роль у майбутній електрифікації. Ми хочемо, аби він демонстрував надвисокі рівні продуктивності. Сьогодні існує безліч електромобілів A і B класу і багато елітних електромобілів, але ми хочемо щось інше”.

Фото: концепт Imagine by KIA / Kia

Іншими словами, цей електрокар повинен бути дешевшим за Tesla, Mercedes чи BMW. При цьому характеристики повинен мати не гірші, ніж у суперників. В тому числі близько 500 кілометрів запасу ходу і швидкісну зарядку.

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