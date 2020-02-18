В списке партнеров хорватского стартапа Pininfarina, Porsche, Audi, а теперь и Kia.

Компактный электрический кроссовер должен быть одновременно мощным, далекоходным, с возможностью быстрой зарядки, высоким уровнем оснащения и скромным ценником. Известно и время дебюта нового флагмана Kia – 2021.

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Визуальной основой для нового электрокара может стать концепт Imagine by KIA, который получил множество дизайнерских наград. Это четырехдверный автомобиль C-сегмента, который представляет нечто среднее между кроссовером и седаном. Автопроизводитель вспомнил об этом концепте в свежем пресс-релизе одновременно с сообщением о скором завершении разработки новой платформы Canoo для целой линейки электрокаров Hyundai Motor Group следующего поколения.

Именно здесь и прослеживается связь Kia-Rimac, поскольку в прошлом году хорватский стартап и южнокорейский производитель заключили соглашение о партнерстве, которое предусматривало участие "Римак" в разработке и выпуске компонентов для мощных моделей "Хюндай-Киа". Hyundai сосредоточится на электрокарах спортивной серии N, а Kia использует разработки для серийных моделей бизнес-класса.

Директор по маркетингу Kia, Карлос Лахоз сказал: "Этот автомобиль будет иметь значительное влияние на то, как потребители воспринимают бренд KIA и его роль в будущей электрификации. Мы хотим, чтобы он демонстрировал сверхвысокие уровни производительности. Сегодня существует множество электромобилей A и B класса и много элитных электромобилей, но мы хотим что-то другое".

Фото: концепт Imagine by KIA / Kia

Другими словами, этот электрокар должен быть дешевле Tesla, Mercedes или BMW. При этом характеристики должен иметь не хуже, чем у конкурентов. В том числе около 500 километров запаса хода и скоростную зарядку.

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