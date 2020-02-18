Анонсируя премьеру нового поколения хэтчбека, автопроизводитель показал лишь пару эскизов. Но сохранить тайну до марта Hyundai не удалось.

Изображение супер-мини Hyundai i20 следующего поколения появились в Интернете, перед его официальным дебютом на автосалоне в Женеве в следующем месяце.

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Крошечный хэтч нового поколения станет еще более агрессивным на вид, но "добрее" к экологии, благодаря современной линейке моторов. Дизайн i20, как и предполагалось, наследует младшего брата – i10. В то же время, оптика новой модели напоминает о флагманском кроссовере Santa Fe 2020 Судя по богатому убранства хэтчбека, в своем сегменте он будет конкурировать больше с Audi A1, чем Ford Fiesta.

Актуальная модель выпускается с 2014 года, и ее жизненный цикл подходит к концу. Ожидается, что третье поколение i20 появится на рынке в конце этого года или в начале следующего.

Фото: Hyundai i20 третьего поколения / Autocar

Технических подробностей о Hyundai i20 2020 пока не хватает, но вряд ли хэтчбек будет менее технологичным остальных современных моделей марки, поэтому появление гибридной версии в списке комплектаций имеет высокую долю вероятности.

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