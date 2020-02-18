Анонсуючи прем'єру нового покоління хетчбека, автовиробник показав лиш пару ескізів. Та втримати таємницю до березня Hyundai не вдалось.

Зображення суперміні Hyundai i20 наступного покоління з’явились в Інтернеті, перед його офіційним дебютом на автосалоні в Женеві наступного місяця.

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Крихітний хетч нового покоління стане ще агресивнішим на вигляд, але “добрішим” до екології, завдяки сучасній лінійці моторів. Дизайн i20, як і передбачалось, наслідує меншого брата – i10. Водночас, оптика нової моделі нагадує про флагманський кросовер Santa Fe 2020. Судячи з багатого оздоблення хетчбека, у своєму сегменті він буде конкурувати більше з Audi A1, ніж Ford Fiesta.

Актуальна модель випускається з 2014 року, тож її життєвий цикл добігає кінця. Очікується, що третє покоління i20 з’явиться на ринку в кінці цього року або на початку наступного.

Фото: Hyundai i20 третього покоління / Autocar

Технічних подробиць про Hyundai i20 2020 поки бракує, однак навряд чи хетчбек буде менш технологічним за решту сучасних моделей марки, тож поява гібридної версії у списку комплектацій має високу долю ймовірності.

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