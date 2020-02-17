Шпигуни мало що залишили в таємниці, однак виробник виконує церемоніал: тізери, дебют у ЗМІ, публічний дебют.

В новому поколінні Sorento читаються риси усіх останніх новинок марки, в першу чергу Optima, Ceed та Seltos, однак при цьому ви не зплутаєте його з жодною іншою моделлю Kia.

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Самобутній та сучасний Sorento четвертого покоління південнокорейська марка презентує в Женеві. Там будуть розкриті й технічні подробиці новинки, а поки що виробник лиш зазначив, що новий Sorento отримав подовжену колісну базу та коротші звіси, ніж у попередника, задля більш динамічного силуету. Уся верхня частина кузову також була зміщена до корми – стійки лобового скла розташовані на 30 мм далі від передньої осі, ніж раніше.

Оптика новинки, звісно світлодіодна, заграє з формами та глибиною. Малюнок фар Sorento був змінений і тепер іменується – tiger eye, “око тигра”, під стать фірмовим гратам радіатора, відомим як “ніс тигра”, tiger nose.

Фото: Kia Sorento 2021 / Kia

Відомо, що новий Kia Sorento побудований на абсолютно новій платформі з поперечним розташуванням двигуна і приводом на передні колеса. Шильдики AWD на кормі свідчать, що повнопривідна трансмісія для паркетника буде пропонуватись, як опція. Про двигуни для новачка інформації поки немає – лиш чутки, котрі обіцяють Sorento атмосферні та турбо-мотори на бензині, абсолютно новий дизельний агрегат та гібридну силову установку.

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