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Закритий показ Aston Martin DBX пройшов в київському ЦУМі. На презентації в Києві 8 лютого було представлено шоу-кар – передсерійний кросовер, який показано для ознайомлення преси та потенційних покупців.

Серійно автомобіль розпочнуть виготовляти в квітні, а в травні-червні перші покупці по всьому світу отримають довгожданий кросовер. Серед них – і кілька українських замовників. Щоправда, в 2020 році на ці автомобілі спостерігається дефіцит – попит поки що попит вище можливостей заводу.

Кросовер Aston Martin DBX вже має багато конкурентів – Lamborghini Urus, Meserati Levante, Bentley Bentayga, Porsche Caenne Turbo. Однак з-поміж них він виділяється аристократичним іміджем та спортивним характером.

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Незважаючи на габарити (довжина – більше 5 м), англійський кросовер виглядає спортивним та «підтягнутим». Його аеродинамічні форми, «качиний хвіст» в якості заднього спойлеру, м’які форми кузова, сховані ручки дверей надають зовнішності стрімкості та вишуканості.

Завдяки 4-літровому двигуну AMG V8 з парою турбін, DBX розвиває потужність 550 к.с. і крутний момент 700 Нм. До першої сотні автомобіль розганяється за 4,5 секунди, а максимальна швидкість – 291 км/год.

В автомобілі втілено величезну кількість технологічних інновацій – в двигуні, підвісці, приводі, мультимедіа тощо. Тож Aston Martin DBX стане взірцем для наслідувань багатьом автовиробникам.

Нагадаємо, що в Україні продано рекордну кількість «Роллс-Ройсів».