Автомобіль став одним з модних експонатів модної виставки.

Новий купеподібний кросовер BMW X6 був презентований модній публіці на Українських тижнях моди FW20-21. Автомобіль експонується в спеціальному просторі BMW, серед неонового освітлення на стенді, стилізованому буквою Х. В залежності від світла автомобіль видається синім, сірим чи чорним. Найбільше уваги звертає на себе величезна решітка радіатора, що підсвічується. На стенді працюють консультанти, які надають більше інформації та можуть записати на тест-драйв автомобіля.

В Україні доступні Х6 з 3-літровим дизелем потужністю 265 та 400 к.с., а також двома варіантами бензинових двигунів – 3,0 л (340 к.с.) та 4,4 л (530 к.с.). Х6 М оснащений бензиновим двигуном потужністю 600 к.с. та розганяється до першої сотні за 3,9 с.

Вартість нового BMW X6 з 3,0-літровим дизельним двигуном стартує з 1,85 млн гривень. Версія Х6 М пропонується за 3,2 млн гривень.

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