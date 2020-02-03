Автомобиль стал одним из модных экспонатов модной выставки.

Новый купеобразный кроссовер BMW X6 был представлен модной публике на украинской неделе моды FW20-21. Автомобиль экспонируется в специальном пространстве BMW, среди неонового освещения на стенде, стилизованном буквой Х. В зависимости от света автомобиль кажется синим, серым или черным. Больше всего внимания обращает на себя огромная решетка радиатора, которая подсвечивается. На стенде работают консультанты, которые предоставляют больше информации и могут записать на тест-драйв автомобиля.

В Украине доступны Х6 с 3-литровым дизелем мощностью 265 и 400 л.с., а также двумя вариантами бензиновых двигателей – 3,0 л (340 л.с.) и 4,4 л (530 л.с.). Х6 М оснащен бензиновым двигателем мощностью 600 л.с. и разгоняется до первой сотни за 3,9 с.

Стоимость нового BMW X6 с 3,0-литровым дизельным двигателем стартует от 1,85 миллиона гривен. Версия Х6 М предлагается за 3,2 миллиона гривен.

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