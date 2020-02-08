Стоимость новинки – от 215 тысяч евро.

Закрытый показ Aston Martin DBX прошел в киевском ЦУМе. На презентации в Киеве 8 февраля был представлен шоу-кар – предсерийный кроссовер, который показан для ознакомления прессы и потенциальных покупателей.

Серийно автомобиль начнут производить в апреле, а в мае-июне первые покупатели по всему миру получат долгожданный кроссовер. Среди них – и несколько украинских заказчиков. Правда, в 2020 году на эти автомобили наблюдается дефицит – спрос пока выше возможностей завода.

Кроссовер Aston Martin DBX уже имеет много конкурентов – Lamborghini Urus, Meserati Levante, Bentley Bentayga, Porsche Caenne Turbo. Однако среди них он выделяется аристократическим имиджем и спортивным характером.

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Несмотря на габариты (длина – более 5 м), английский кроссовер выглядит “спортивным и подтянутым”. Его аэродинамические формы, “утиный хвост” в качестве заднего спойлера, мягкие формы кузова, скрытые ручки дверей придают облику стремительности и изящества.

Благодаря 4-литровому двигателю AMG V8 с парой турбин, DBX развивает мощность 550 л.с. и крутящий момент 700 Нм. До первой сотни автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость – 291 км/час.

В автомобиле воплощено огромное количество технологических инноваций – в двигателе, подвеске, приводе, мультимедиа. Поэтому Aston Martin DBX станет образцом для подражаний многим автопроизводителям.

Напомним, что в Украине продано рекордное количество “Роллс-Ройсов”.