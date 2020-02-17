Шпионы мало что оставили в тайне, однако производитель выполняет церемониал: тизеры, дебют в СМИ, публичный дебют.

В новом поколении Sorento читаются черты всех последних новинок марки, в первую очередь Optima, Ceed и Seltos, однако при этом вы не перепутаете ее ни с одной другой моделью Kia.

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Самобытный и современный Sorento четвертого поколения южнокорейская марка презентует в Женеве. Там будут раскрыты и технические подробности новинки, а пока производитель лишь отметил, что новый Sorento получил удлиненную колесную базу и более короткие свесы, чем у предшественника, для более динамичного силуэта. Вся верхняя часть кузова также была смещена к корме – стойки лобового стекла расположены на 30 мм дальше от передней оси, чем раньше.

Оптика новинки, конечно светодиодная, заигрывает с формами и глубиной. Рисунок фар Sorento был изменен и теперь именуется – tiger eye, “глаз тигра”, под стать фирменной решетке радиатора, известной как “нос тигра”, tiger nose.

Фото: Kia Sorento 2021 / Kia

Известно, что новый Kia Sorento построен на абсолютно новой платформе с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Шильдики AWD на корме свидетельствуют, что полноприводная трансмиссия для паркетника будет предлагаться, как опция. О двигателе для новичка информации пока нет – только слухи, которые обещают Sorento атмосферные и турбо-моторы на бензине, абсолютно новый дизельный агрегат и гибридную силовую установку.

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