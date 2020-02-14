Производитель обещает, что это будет самый роскошный грандтурер марки.

Bentley Mulliner Bacalar станет воплощением концепта EXP 100 GT.

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Bentley ранее намекала на работу над ультрароскошным грандтурером в стиле концепта EXP 100 GT, а теперь готова его показать. Пресс-релиз Bentley подробностей не раскрывает, а коротенький видеоролик показывает лишь несколько линий на корме спорткара. Раскрыть новинку обещают в Женеве.



По информации Autocar, британский производитель планирует сделать не более дюжины таких машин. Не исключено, что он получит гибридную силовую установку и станет самым дорогим в столетней истории марки. Каждый из Bacalar будет продан только самым преданным клиентам марки, готовым заплатить за машину 1,5 миллиона фунтов.



Если дизайн Bentley Mulliner Bacalar может оказаться достаточно близким к концепту EXP 100 GT, то его силовая установка вряд ли будет подобной. Последний был только демонстрационным образцом и имел теоретическую силовую установку с четырьмя электромоторами с совокупной тягой в 1500 Нм, и спринтом от 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды. А также мнимым аккумулятором, который позволял преодолевать 700 километров и очень быстро заряжаться.

Полтора миллиона фунтов такого не купят, как и 15 миллионов, потому что такие показатели лишь прогнозируют электрокарам в 2035 году. Более вероятно, что Bacalar получит знакомый шестилитровый W12 с электрической надстройкой.

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