Верфь из Флориды построила уникальный катер в духе Mercedes-AMG G 63, а немецкий автопроизводитель, в свою очередь, посвятил этой лодке особый внедорожник.

Лодка 59 'Tirranna AMG Edition и внедорожник G 63 обеспечат своему владельцу доминантное положение на воде и на земле. Для полного комплекта нужен самолет или вертолет в стиле AMG.

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Обычно, вдохновением для создателей катеров Cigarette Racing служат спорткары немецкого автопроизводителя, однако на этот раз компания из Флориды создала лодку с характером злейшего "Гелендевагена". Mercedes-AMG не остался в долгу и посвятил скоростной лодке особый внедорожник. Обе новинки представили на яхт-шоу в Майами.

Tirranna – это 18-метровая яхта, способная принять на борт 26 пассажиров. Техническое оснащение лодки и ее отделка выполнены в лучших традициях AMG: шесть 4,6-литровых 450-сильных двигателей V8 Mercury Racing 450R вместе производят 2 700 сил мощности и позволяют развить максимальную скорость в 130 км/ч.

В свою очередь Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition выполнен в стиле Tirranna. Внедорожник получил особые 22-дюймовые диски, уникальный интерьер и графику для кузова. Под капотом работает стандартный для AMG G 63 мотор – четырехлитровая 585-сильный V8.

Фото: Cigarette Racing 59 'Tirranna AMG Edition и Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition / Daimler

И лодка, и автомобиль созданы в одном экземпляре. После завершения яхт-шоу, их можно будет купить, но стоимость эксклюзивной техники широкой общественности не раскрывается.

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