Но не суждено, к сожалению.

Смелый концепт тяжелого тягача с дизайном суперкара носит название Steinwinter Supercargo 20.40, он был создан в 1988 году и имел шанс стать серийным под брендом Mercedes.

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Автор концепта Supercargo 20.40 – инженер-исследователь по имени Манфред Штайнвинтер, работал над разработкой более 10 лет. Единственный прототип уникального грузовика его фирма Steinwinter LKW&Bus GmbH собрала с поддержкой Daimler-Benz, логотип Mercedes можно заметить в центре переднего бампера. Среди партнеров также значились Schmitz, ZF, производитель автобусов Drogmoller.

А вот лого самого Steinwinter (буквально, “каменная зима” с немецкого) напоминает фирменные знаки Ferrari и Porsche и недаром. Фирма Steinwinter, основанная в 1969 году, находилась в Штутгарте и выпускала малолитражные автомобили с использованием агрегатов и узлов от Fiat 126, Fiat 500 и Goggomobil.

Высота Supercargo 20.40 – всего 1170 мм. “Базовая версия” могла перевозить до 20 тонн груза, однако предполагалось, что в линейке будут также 3- и 4-осевые тягачи. В зависимости от версии, Supercargo 20.40 должны были оснащать мотором мощностью в 170-700 лошадиных сил.

Steinwinter Supercargo 20.40 имел пневматическую подвеску всех колес тягача и полуприцепа, центральное размещение силового агрегата, ровный пол, антиблокировочную систему в приводе тормозов, блокировка дифференциала ведущего моста, анатомические сиденья. Позади комфортных полулежачих кресел размещался спальный отсек.

Манфред Штайнвинтер отправил прототип Supercargo 20.40 на тесты в реальной жизни. И после пробега в 3000 километров, концепт начал проявлять конструкционные недостатки, главным из которых был снос задней оси тягача. Также было много мелких нареканий. Daimler-Benz отказался от подольского участия в проекте. Заинтересованность в нем какое-то время проявляли DAF и Isuzu, однако и они не решились на серийный выпуск такого грузовика. С тех пор прототип доживает свой век на парковке где-то в Штутгарте. Нынешнее состояние Steinwinter Supercargo 20.40 на фото ниже:

Но сам формат грузовика с кабиной на уровне колес сегодня используется в аэродромных тягачах.

А в компьютерной игре Farming Simulator 17 даже можно покататься на Steinwinter Supercargo 20.40, хотя и виртуально.

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