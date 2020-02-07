Колесные диски новых электрокаров BMW будут столь же практичными, насколько большими и красивыми.
Колеса электрокаров уже и больше, чем у обычных бензо-дизельных. При этом, наблюдается тенденция к использованию на серийных авто колес все большего размера, почти как у выставочных концептов. Автомобильные дизайнеры от этого в восторге, а вот инженеры – нет, но они знают, как использовать всю эту круглую площадь с пользой.
Смотрите также: Странные автомобильные патенты, которым не повезло стать серийными
Полностью электрический кроссовер BMW iX3 появится на рынке уже в конце этого года и откроет новую электрическую эру марки и поведет за собой i4, iNext и многочисленные батарейные новинки Ай-серии. Он же первым получит BMW Aerodynamic Wheel – новые диски, разработанные для повышения аэродинамической эффективности и снижения массы. Оба фактора влияют и на запас хода, и на динамику, и на управляемость.
Фото: BMW Aerodynamic Wheel / BMW
Эффективность BMW Aerodynamic Wheel отражена в цифрах по сравнению со стандартными колесами обычного BMW X3:
- сопротивление качению – меньше на 5%;
- масса – меньше на 15%;
- энергопотребление – меньше на 2% или около 10 дополнительных километров к запасу хода.
BMW Aerodynamic Wheel – это не один диск, а общая концепция, которая базируется на использовании легкого алюминиевого сплава и аэродинамической конструкции. Более того, клиент сможет влиять на дизайн Aerodynamic Wheel: выбирать вставки в разном стиле, менять цвет, фактуру, узор, наносить рисунки.
Фото: BMW iX3 / BMW
Также интересно: General Motors представила собственный "автопилот" и объявила планы на ближайшее будущее