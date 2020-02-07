Колесные диски новых электрокаров BMW будут столь же практичными, насколько большими и красивыми.

Колеса электрокаров уже и больше, чем у обычных бензо-дизельных. При этом, наблюдается тенденция к использованию на серийных авто колес все большего размера, почти как у выставочных концептов. Автомобильные дизайнеры от этого в восторге, а вот инженеры – нет, но они знают, как использовать всю эту круглую площадь с пользой.

Смотрите также: Странные автомобильные патенты, которым не повезло стать серийными

Полностью электрический кроссовер BMW iX3 появится на рынке уже в конце этого года и откроет новую электрическую эру марки и поведет за собой i4, iNext и многочисленные батарейные новинки Ай-серии. Он же первым получит BMW Aerodynamic Wheel – новые диски, разработанные для повышения аэродинамической эффективности и снижения массы. Оба фактора влияют и на запас хода, и на динамику, и на управляемость.

Фото: BMW Aerodynamic Wheel / BMW

Эффективность BMW Aerodynamic Wheel отражена в цифрах по сравнению со стандартными колесами обычного BMW X3:

сопротивление качению – меньше на 5%;

масса – меньше на 15%;

энергопотребление – меньше на 2% или около 10 дополнительных километров к запасу хода.

BMW Aerodynamic Wheel – это не один диск, а общая концепция, которая базируется на использовании легкого алюминиевого сплава и аэродинамической конструкции. Более того, клиент сможет влиять на дизайн Aerodynamic Wheel: выбирать вставки в разном стиле, менять цвет, фактуру, узор, наносить рисунки.

Фото: BMW iX3 / BMW

Также интересно: General Motors представила собственный "автопилот" и объявила планы на ближайшее будущее