Колісні диски нових електрокарів BMW будуть настільки ж практичними, наскільки великими та гарними.

Колеса електрокарів вужчі та більші, ніж у звичайних бензо-дизельних. При цьому, спостерігається тенденція до використання на серійних авто коліс все більшого розміру, майже як у виставкових концептів. Автомобільні дизайнери від цього в захваті, а от інженери – ні, та вони знають, як використовувати усю цю круглу площу з користю.

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Повністю електричний кросовер BMW iX3 з'явиться на ринку вже в кінці цього року і відкриє нову електричну еру марки та поведе за собою i4, iNext та числені батарейні новинки Ай-серії. Він же першим отримає BMW Aerodynamic Wheel – нові диски, розроблені для підвищення аеродинамічної ефективності та зниження маси. Обидва фактори впливають і на запас ходу, і на динаміку, і на керованість.

Фото: BMW Aerodynamic Wheel / BMW

Ефективність BMW Aerodynamic Wheel відображена в цифрах у порівнянні зі стандартними колесами звичайного BMW X3:

опір коченню – менший на 5%;

маса – менша на 15%;

енергоспоживання – менше на 2% або близько 10 додаткових кілометрів до запасу ходу.

BMW Aerodynamic Wheel – це не один диск, а загальна концепція, яка базується на використанні легкого алюмінієвого сплаву та аеродинамічної конструкції. Більше того, клієнт зможе впливати на дизайн Aerodynamic Wheel: обирати вставки в різному стилі, змінювати колір, фактуру, візерунок, наносити зображення тощо.

Фото: BMW iX3 / BMW

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